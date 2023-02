Halo Infinite Stagione 3: "Echoes Within", il trailer di lancio mostra mappe e contenuti

Halo Infinite continua a espandersi con la Stagione 3: "Echoes Within" che è ormai alle porte e 343 Industries ha pubblicato il trailer di lancio dei nuovi contenuti, che mostra le nuove mappe, modalità e caratteristiche aggiuntive che verranno applicate con la nuova season.

Sapevamo che il trailer di presentazione era previsto per oggi, mentre il lancio della Stagione 3 di Halo Infinite è fissato per il 7 marzo 2023.

Possiamo intanto dare una prima occhiata più approfondita alle novità che verranno portate da Echoes Within, all'interno del supporto a lungo termine progettato da 343 Industries per il gioco.

Da quel che possiamo vedere, sembra un aggiornamento davvero molto interessante, non solo dal punto di vista quantitativo ma anche per la qualità dei contenuti, in particolare per quanto riguarda le nuove mappe e modalità, che peraltro ora sfruttano anche l'aggiunta fondamentale della Forgia.

Tra le novità della Stagione 3 troviamo la nuova mappa "Oasis" per il Big Team Battle, ovvero la grande battaglia a squadre, che si presenta dunque di ampie dimensioni per consentire le grandi manovre richieste in tale modalità, e le due nuove mappe della modalità Arena, ovvero "Cliffhanger" e "Chasm", ognuna dotata di particolari caratterizzazioni.

Oasis è una mappa semi-desertica, con vasti spazi aperti e zone al chiuso, Cliffhanger è inserita in una zona montuosa, con strutture tecnologiche che si fondono nella roccia e consentono passaggi veloci tra esterni e interni, con spazi stretti che si aprono in una zona centrale, mentre Chasm si trova all'interno di una grandiosa architettura dei precursori, dotata di lunghi corridoi e zone di incontro centrali.

C'è anche un'altra mappa in arrivo all'interno del matchmaking ed è "Art's Room", una delle creazioni selezionate dalla Forgia, mentre altre novità sono rappresentata dalla modalità "Escalation Slayer", dall'arma "M392 Bandit" e dall'oggetto difensivo "Shroud Screen".