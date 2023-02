Halo Infinite: il trailer della Stagione 3 ha una data di uscita

343 Industries ha svelato quando potremo scoprire qualcosa di nuovo sulla stagione 3 di Halo Infinite. Più precisamente, lo sviluppatore ha indicato quando sarà pubblicato il trailer della Stagione 3 dello sparatutto. La data da segnarsi sul calendario è il 24 febbraio 2023, precisamente alle 19:30 ora italiana.

Il trailer sarà pubblicato durante lo streaming del Pool Play - Charlotte 2023 Kickoff Major, che vedrà vari team famosi come Faze Clan, Sentinels, Optic Gaming, Navi e non solo scontrarsi in vari match.

Potete vedere la lista degli orari dei vari match nell'immagine qui sotto, legata allo stream del 24 febbraio 2023 di Halo Infinite che avrà luogo su Twitch e su YouTube.

Ricordiamo che la stagione 3 di Halo Infinite avrà inizio il 7 marzo 2023 e sarà chiamata Echoes Whithin. In modo simile alla stagione 2 proporrà un pass battaglia dedicato. La data di conclusione di questa stagione è il 27 giugno 2023, a meno che non vi siano cambiamenti, come già avvenuto in passato.

Per quanto riguarda i contenuti, dovrebbe essere disponibile una nuova arma, la M392 Bandit, che dovrebbe essere simile alla DMR, utile per gli scontri ravvicinati. Ci sarà anche un nuovo oggetto, lo Shroud Screen, che permette di creare fumo che nasconde il giocatore dai radar nemici anche se si spara. Non mancheranno ovviamente nuove mappe, ma per ora non ci sono dettagli in merito.

Se siete fan di Halo e di Sea of Thieves, vi segnaliamo i nuovi bellissimi elementi cosmetici per il gioco piratesco, vediamone il trailer.