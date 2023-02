Superman Awakens è un film animato amatoriale scambiato per il trailer di un videogioco

Superman Awakens dura soli tre minuti e mezzo. È un cortometraggio animato dedicato all'uomo d'acciaio realizzato dai fratelli Antonis e Stavros Fylladitis con l'Unreal Engine 5. Il risultato finale è così convincente che qualcuno lo ha scambiato per il trailer di un videogioco.

L'incidente è nato sul forum Resetera dove è stata condivisa una clip di Superman Awakens spaccianta per del materiale trafugato. Le aspettative dei giocatori sono subito schizzate alle stelle, anche perché è realizzato davvero bene.

Superman Awakens | Fan-Made CGI Short Film from Antonis Fylladitis on Vimeo.

Presto comunque è stata svelata la verità, grazie a un link che indirizzava al Subereddit dell'Unreal Engine 5, dove in realtà Super Awakens è stato presentato per quello che è, ossia l'opera di due artisti amatoriali.

Il filmato è accompagnato dalla voce narrante di Superman stesso, interpretato dall'attore Daniel Zbel, che combatte con i suoi demoni interiori ponendosi domande sul suo posto nel mondo.

Le premesse sono effettivamente ottime, quantomeno per chi ama il personaggio. Peccato che non ci sia dietro alcun gioco. Chi volesse giocare con Superman può farlo in Multiversus o può aspettare Suicide Squad: Kill The Justice League dove farà il cattivo. Altrimenti c'è sempre il retrogaming.