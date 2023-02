OnePlus Buds Pro 2, la recensione dei migliori auricolari di OnePlus

Rinnovati (poco) nel design e (di più) nelle caratteristiche tecniche rispetto ai predecessori, gli OnePlus Buds Pro 2 sono un prodotto premium con un prezzo non certo basso, indirizzate quindi a utenti esigenti alla ricerca di una qualità audio superiore. Scopriamo se il brand di Pete Lau è stato in grado di centrare il bersaglio con la nostra recensione delle OnePlus Buds Pro 2 .

Assieme a OnePlus 11 , l'azienda cinese ha lanciato sul mercato anche le OnePlus Buds Pro 2 , i nuovi auricolari in-ear True Wireless che sulla carta sembrano avere tutte le carte in regola per apparire interessanti e competitivi rispetto alla concorrenza. D'altra parte i convincenti precedenti di OnePlus nell'ambito degli auricolari, come per esempio con i Nord Buds che avevamo tanto apprezzato nella nostra recensione dell'anno scorso, garantivano perlomeno un certo grado di ottimismo nei confronti di questo nuovo set di fascia alta .

Importante la certificazione IP55 per gli auricolari e IPX4 per la custodia: ovviamente sono i primi quelli più a rischio di subire l'ingresso di polvere e acqua, e il livello garantito da OnePlus è più che sufficiente per assicurare una certa tranquillità nella protezione da pioggia o gocce di sudore.

È inoltre presente il supporto a Dolby Atmos e all'audio spaziale, per il momento solo in associazione con lo smartphone OnePlus 11 ma in futuro anche su altri telefoni.

Importante è il supporto all'LHDC 4.0 , il codec di riferimento del mercato (assieme all'LDAC) per quanto riguarda la trasmissione audio wireless ad alta definizione e bassa latenza. La compagnia garantisce tra l'altro un futuro aggiornamento destinato a portare anche l'LHDC 5.0, quindi si tratta di buone notizie per gli audiofili che vogliono ascoltare audio da sorgenti ad alta qualità.

La componente principale è rappresentata dai due driver chiamati MelodyBoost , che sono stati creati sulla base della consulenza di Dynaudio , storico produttore danese di altoparlanti che è partner strategico anche in questa occasione. Sono costituiti da due elementi di dimensioni generose, 11 e 6 mm, dotati di caratteristiche tali da garantire un bilanciamento ideale e un'esperienza di ascolto in grado di restituire un suono pulito e bassi profondi . Gli stessi bassi sono poi stati oggetto di particolare attenzione dal momento che è stato sviluppato un algoritmo apposito, chiamato BassWave, che si occupa proprio di controllarli in maniera ottimale in base al contenuto riprodotto.

L' ottima qualità costruttiva garantisce una sensazione di solidità convincente, che si fa apprezzare maneggiando la custodia e aprendo il coperchio. Vale la pena segnalare come la forma adottata renda molto difficile l'apertura dello sportello con una mano sola, cosa fattibile per esempio con le AirPods, motivo per cui è necessario sempre utilizzare entrambe le mani. Ad ogni modo, l'uso della custodia è sempre piacevole, l'alloggiamento delle cuffie è stabile e il feeling è senza dubbio ottimo. Nella zona anteriore c'è il classico led di stato, mentre la parte posteriore ospita il connettore di ricarica USB-C.

Si tratta di un cofanetto rettangolare dalle linee arrotondate agli angoli e con una leggera bombatura su coperchio e fondo, compatto e che può trovare facilmente spazio nella tasca dei jeans senza dare fastidio. L'area superiore ospita il logo OnePlus e, poco sotto, quello Dynaudio. L'apertura è a portacipria, quindi con l'accesso diretto agli alloggi degli auricolari che non sono "scavati" in verticale.

In merito al design, OnePlus non ha voluto rivoluzionare il prodotto rispetto al suo diretto predecessore, con cui condivide infatti buona parte delle soluzioni estetiche a partire dalla custodia di ricarica.

Esperienza d'uso

OnePlus Buds Pro 2 funzionano bene anche su iOS grazie all'app HeyMelody

L'uso delle OnePlus Buds Pro 2 è convincente fin dal processo di accoppiamento, che è istantaneo utilizzando uno smartphone Android grazie al Google Fast Pair. Su telefoni OnePlus la gestione delle opzioni è integrata direttamente nella scheda bluetooth, mentre per gli altri produttori è necessario scaricare l'app HeyMelody (solo in inglese, ma di facile comprensione). Da segnalare che quest'ultima, cosa non certo comune su periferiche analoghe realizzate da altri brand Android, è disponibile anche su iOS e garantisce grossomodo le stesse opportunità anche ai possessori di device Apple. Non si tratta magari del software migliore o più gradevole in commercio, ma è comunque migliorato nel corso del tempo e svolge le sue funzioni in maniera abbastanza precisa.

È inoltre supportata la doppia connessione a due dispositivi, consentendo di passare da uno all'altro senza soluzione di continuità.

Il controllo delle OnePlus Buds Pro 2 avviene attraverso i controlli touch pizzicando gli steli, con un sistema quindi del tutto simile a quello delle AirPods Pro. La pressione singola permette di mettere in pausa, rispondere alle chiamate e agganciare, la doppia pressione passa al brano successivo o rifiuta la chiamata, la tripla torna al brano precedente. In aggiunta, la pressione prolungata per un secondo cambia la modalità tra ANC e trasparenza; infine prolungata per tre secondi attiva la Zen Air Mode, che attiva il rumore bianco tra 5 diversi selezionabili tramite app (fuoco che crepita, onde del mare e così via) per favorire la concentrazione. Una volta presa confidenza con i controlli, questi funzionano in maniera adeguata, anche se dispiace per l'impossibilità di agire sul volume, cosa invece offerta da molti concorrenti. Non sappiamo se questa carenza possa eventualmente essere corretta in futuro con un aggiornamento.

Per quanto riguarda la qualità del suono, dalla nostra esperienza possiamo dirci pienamente soddisfatti dalla proposta di OnePlus e dal profilo audio studiato con Dynaudio: la riproduzione è appagante, il suono pieno, avvolgente e completo sia negli alti che nei bassi, forse leggermente troppo carico su questi ultimi ma ovviamente dipende molto dai gusti e dal tipo di contenuti che si è soliti ascoltare. In ogni caso, tramite il software è possibile regolare a proprio piacimento la gamma tramite un equalizzatore che offre 4 profili preimpostati o la possibilità di agire ancora più nel dettaglio regolando le onde sonore in maniera più granulare.

La doppia colorazione delle OnePlus Buds Pro 2

L'indossabilità è molto buona: gli auricolari sono leggeri (4,9 grammi l'uno) e si incastrano bene nel padiglione auricolare, con una stabilità più che sufficiente. Ovviamente sono incluse tre diverse misure di gommini, così da poter calzarle in maniera ideale in qualsiasi orecchio.

Passando poi all'ANC, anche in questo caso le OnePlus Buds Pro 2 convincono. La modalità di cancellazione del rumore può essere regolata su 3 livelli di intensità, ovviamente da selezionare in base a quanto si desidera che questa "lavori" sui suoni dell'ambiente circostante. In aggiunta c'è una modalità smart che si regola automaticamente compensando sulla base del rumore rilevato. In tutti i casi il funzionamento è davvero valido, riuscendo ad agire su gran parte dei suoni ambientali di qualsiasi altezza. L'azienda dichiara come la tecnologia sia in grado di cancellare i rumori fino a 48dB, il che ci sembra un valore credibile. Non manca ovviamente una modalità trasparenza, anch'essa efficace.

Sempre all'interno della qualità dell'audio, elemento su cui evidentemente OnePlus non ha voluto risparmiarsi, vale la pena segnalare la funzione Golden Sound, accessibile sempre attraverso l'app HeyMelody. In pratica si tratta di un test della durata di pochi minuti attraverso il quale è possibile regolare l'audio sulla base della sensibilità del proprio udito: questo avviene attraverso una serie di prove durante i quali vengono riprodotti dei suoni, e l'utente deve selezionare il livello di volume a partire dal quale questi vengono percepiti. Si tratta di una funzione interessante che appunto permette di offrire un ulteriore livello di personalizzazione dell'esperienza, e che offre miglioramenti sensibili alla qualità del suono, con una differenza concreta pre e post-regolazione.

Per quanto riguarda l'autonomia, siamo attorno alle 9 ore di durata degli auricolari e 39 con la custodia con ANC disattivato, che scendono a 6 e 25 con la cancellazione del rumore attivata. Si tratta di valori buoni che sono in linea con quanto offerto da prodotti analoghi. La custodia è inoltre compatibile con la ricarica wireless, oltre che ovviamente via classico cavo. Ottime le prestazioni di ricarica, dato che 10 minuti degli auricolari nella custodia garantiscono 3 ore di riproduzione in condizioni di volume al 50%, AAC e ANC spenti.

Infine il prezzo, con un listino di 179€ che appare alto in senso assoluto ma adeguato all'offerta tecnologica degli OnePlus Buds Pro 2: a maggior ragione di fronte a qualche offerta o sconto quindi, se siete alla ricerca di un prodotto del genere, l'acquisto non può che essere consigliato.