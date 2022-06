OnePlus Nord Buds, la recensione dei migliori auricolari wireless sotto i 50€

Quando si parla di cuffie vendute a un prezzo di listino di 49€ è chiaro che è necessario tarare le aspettative e il giudizio all'interno di un limite dettato dal buon senso, perché è ovvio che avendo a disposizione un budget maggiore si possono trovare sul mercato prodotti di maggiore qualità. Ma proprio per questo motivo diventa particolarmente interessante osservare come il progresso tecnologico e l'abbassamento dei costi produttivi abbia permesso di rendere tanto accessibili accessori audio comunque degnissimi e anzi destinati a soddisfare con ogni probabilità la maggior parte del pubblico non audiofilo o estremamente esigente.

Su specifici telefoni OnePlus, i più recenti, è inoltre possibile ridurre ulteriormente la latenza fino a 94ms attraverso la modalità Pro Gamer , che ovviamente risulta interessante principalmente ai videogiocatori su titoli competitivi che necessitano di elevata reattività, come gli shooter in prima persona. Da segnalare infine la certificazione IP55 contro polvere e schizzi d'acqua e sudore.

La custodia, molto semplice e minimalista, nella parte posteriore ospita il connettore USB-C per la ricarica, mentre accanto ad esso c'è il piccolo tasto per il reset dell'accoppiamento. L'autonomia è notevole, con 30 ore totali con la custodia e 7 di uso ininterrotto degli auricolari. Non è presente la tecnologia ANC di cancellazione attiva del rumore, mentre è supportato il formato Dolby Atmos per l'audio spaziale.

Supportano il protocollo Bluetooth 5.2 con portata wireless di 10 metri, lo standard per questo genere di prodotti: sono quindi utilizzabili su qualsiasi smartphone, ma solo su quelli OnePlus è possibile accedere istantaneamente alle funzioni avanzate. Parleremo di questo aspetto comunque in seguito.

Design

Gli OnePlus Nord Buds all'interno della loro custodia

Dal punto di vista del design va dato merito al produttore cinese di aver voluto perlomeno differenziare il prodotto, visto che gli OnePlus Nord Buds sono esteticamente parecchio diversi rispetto agli altri auricolari presenti nel catalogo di OnePlus. Più in generale, le linee non richiamano nemmeno gli elementi stilistici degli smartphone del marchio dei "flagship killer", e sinceramente non sappiamo bene come interpretare questa scelta: da un lato infatti questo dona chiaramente un carattere distintivo agli OnePlus Nord Buds, dall'altro la mancanza di una continuità o perlomeno di qualche punto di contatto toglie un po' di "brand identity" e non crediamo sia la cosa più furba a livello di marketing.

Chiusa la parentesi estetica, partiamo dalla custodia che racchiude gli auricolari: una specie di piccolo "sarcofago" nero che mescola linee rette e curve, dallo spessore non indifferente e in generale non bellissimo da vedersi. La prima cosa che ci ha ricordato guardandolo è un portapillole, il che non è proprio un complimento. Inoltre la forma e gli angoli tesi lo rendono non proprio irrilevante una volta infilato nelle tasche dei jeans. Di converso va detto che è veramente leggerissimo, anche con gli auricolari al suo interno. L'assemblaggio è buono e anche se la cerniera che unisce il coperchio al resto del corpo è un pochino leggera e ballerina, rientra tutto nel pienamente accettabile.

Il colore nero ricopre l'intera custodia, con la scritta "ONEPLUS" sulla parte superiore appena visibile. Per il resto non ci sono soluzioni di continuità ad eccezione del piccolo led di stato nella parte frontale e della presa USB-C in quella posteriore, attraverso la quale ricaricare la batteria interna: non è presente la ricarica wireless, ma sarebbe veramente chiedere troppo in questa fascia di prezzo.

Gli OnePlus Nord Buds hanno un design gradevole e sobrio

Ma passiamo quindi agli auricolari veri e propri, che sono del tipo in ear e quindi vanno infilati leggermente all'interno della cavità auricolare: un elemento questo fondamentale per la qualità del suono ma non gradito a chiunque, per cui è giusto farlo presente. Anche questi sono, ovviamente, completamente neri, tranne per l'area touch sullo stelo, rotonda e metallica, di un grigio scuro.

Lo stelo stesso richiama pedissequamente le forme della custodia, pur con uno spessore in proporzione molto minore: una volta posizionati gli OnePlus Nord Buds sono gradevoli alla vista, sobri ma non privi di personalità e in ultima analisi piacevoli.