The Last of Us Parte 1, un video mostra il "nuovo" Joel per la Festa del Papà USA

L'uscita di The Last of Us Parte 1 si avvicina a grandi passi e Naughty Dog ha pubblicato un altro brevissimo video dedicato al "nuovo" Joel in occasione della Festa del Papà, che negli USA si celebra il 19 giugno.

Esattamente come per la Tess del remake, la clip mette una di fianco all'altra le due versioni del personaggio, quella dell'originale The Last of Us per PS3 e il rifacimento per PS5, al fine di evidenziare i miglioramenti apportati al modello.

"Da tutti noi del team e dal vostro papà dei videogiochi preferito, speriamo abbiate vissuto una gran bella Festa del Papà", recita il post pubblicato su Twitter da Naughty Dog. "Potrete trovare la versione interamente rifatta di Joel in The Last of Us Parte 1."

Nella nostra analisi del trailer di The Last of Us Parte 1 abbiamo parlato di come gli sviluppatori abbiano utilizzato la struttura originale del gioco, sostituendo però i vari asset per adeguarli alle tecnologie del sequel.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile a partire dal 2 settembre su PlayStation 5, mentre l'edizione PC arriverà più avanti.