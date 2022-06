Fall Guys, trailer del gameplay per la Stagione 1: Free for All

Fall Guys si appresta ad affrontare una rivoluzione, e Mediatonic ha pensato bene di pubblicare un trailer del gameplay dedicato alla Stagione 1: Free for All.

Disponibile da domani in versione free-to-play, Fall Guys ci coinvolgerà con una serie di attività spettacolari, come Blastball, The Swiveller, Speed Circuit, Bounce Party, Volleyfall, Hex-a-Ring e Track Attack.

Ogni modalità dispone di regole differenti, ma l'idea di partenza è più o meno sempre la stessa: eliminare gli altri concorrenti e fare in modo da rimanere gli unici in piedi al termine del match per agguantare la vittoria.

Con il passaggio al modello free-to-play, Fall Guys vedrà inoltre l'introduzione di una nuova valuta in-game, gli Show-Bucks, che potremo utilizzare per acquistare il ricco Season Pass ma anche oggetti, costumi ed emote.