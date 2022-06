GOG, giochi gratis per PC dei saldi estivi: Flashback è il nuovo regalo

GOG prosegue con l'iniziativa dei giochi gratis per PC all'interno dei saldi estivi attualmente in corso, e per il 20 giugno 2022 ha deciso di regalare un vero e proprio classico: si tratta di Flashback, storico action adventure ad ambientazione fantascientifica di Paul Cuisset.

Potete scaricare Flashback gratuitamente a questo indirizzo su GOG, basta avere un account per il digital delivery in questione, o crearne uno gratuitamente.

Uscito originariamente nel 1992 su Amiga e PC e poi trasportato su una pletora di piattaforme, il gioco mette in scena una storia incentrata sulla ricerca della propria identità perduta per il protagonista Conrad, che diventa poi una colossale battaglia per la sopravvivenza dell'umanità una volta che si scopre un incredibile complotto ai danni di questa.

Flashback, uno screenshot del gioco

L'edizione messa a disposizione su GOG è quella pubblicata per il 25esimo anniversario del gioco, che replica i contenuti originali più alcune scene aggiuntive della Director's Cut e consente di visualizzare la grafica originale o quella rimasterizzata.

Flashback è disponibile gratis ancora per le prossime 70 ore e verrà poi sostituito da un altro gioco gratuito che verrà svelato il 24 giugno. Continuano così a pieno regime i saldi estivi di GOG, che in precedenza hanno già regalato diversi titoli notevoli come Beautiful Desolation, Shantae and the Pirate's Curse e altri.