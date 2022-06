Shantae and the Pirate's Curse è gratis per tutti su GOG, durante i saldi estivi

I saldi estivi di GOG proseguono e così anche le offerte di giochi gratis che si succedono durante questi periodi di promozione, in questo caso con Shantae and the Pirate's Curse, che può essere scaricato gratuitamente da tutti nell'arco di questi due giorni.

Uscito originariamente nel 2014 su Nintendo 3DS e Wii U, Shantae and the Pirate's Curse è il terzo capitolo nella serie action adventure in stile platform in 2D da parte di WayForward Technologies, arrivato dopo Shantae: Risky's Revenge e il primo creato per una console domestica.

Nei panni della semi-genietta Shantae, in questo caso abbiamo a che fare con un'avventura ad ambientazione piratesca, con la possibilità di utilizzare anche vari oggetti e armi a tema.

Shantae and the Pirate's Curse, un'immagine

È ormai uscito da un pezzo, ma nel caso non l'abbiate giocato in precedenza questa è un'ottima occasione per rimediare, con il gioco attualmente in regalo per le prossime 40 ore.

Nel frattempo, proseguono i saldi estivi di GOG, che propongono una grande quantità di sconti su gran parte del catalogo, oltre ad aver offerto gratis, in precedenza, anche Sanitarium e altro. Tra gli sconti troviamo Hellblade: Senua's Sacrifice (-75%), A Plague Tale: Innocence (-75%), Homeworld Remastered Collection (-90%), Ys I & II Chronicles+ (-70%), Greedfall (-60%) e S.T.A.L.K.E.R. series (-70%).