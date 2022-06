Street Fighter 6, un video di gameplay con Chun-Li dal Summer Game Fest 2022

Street Fighter 6 è stato mostrato con un video di gameplay con protagonista Chun-Li, l'abilissima combattente cinese. Il filmato è stato catturato da Game Informer nell'ambito del Summer Game Fest 2022.

Come avrete letto nel nostro provato di Street Fighter 6, l'ultimo capitolo della celebre serie di picchiaduro a incontri targata Capcom può contare su meccaniche ancora più solide e convincenti, feature inedite e tanti colori.

Presente nel roster fin dal secondo episodio, Chun-Li può contare anch'essa su di un design rinnovato e movimenti più realistici, che tuttavia sembrano fare riferimento al suo repertorio tradizionale, fatto anche e soprattutto di poderosi calci.

In queste sequenze la vediamo affrontare Jamie e Luke, due delle new entry di Street Fighter 6, ma anche l'immancabile Ryu, facendo sfoggio delle sue manovre in assoluto più devastanti e spettacolari.