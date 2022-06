Sanitarium gratis su GOG per inaugurare i Saldi Estivi dello store

Sanitarium, la splendida avventura di Dreamforge Entertainment pubblicata originariamente nel 1998, è disponibile gratis su GOG: un regalo che dà il via ai Saldi Estivi sullo store digitale, validi da oggi al 27 giugno.

Per effettuare il download gratuito di Sanitarium vi basterà effettuare l'accesso su GOG, visitare questa pagina, scorrerla fino a raggiungere il banner del gioco e cliccare sul pulsante verde per accettare il regalo. A quel punto il titolo verrà aggiunto permanentemente alla vostra libreria.

"Sanitarium racconta una storia intricata, ambientata in un mondo oscuro in cui la distanza fra percezione e follia è breve", recita la sinossi del gioco. "Ci sono molti indovinelli da risolvere in questa coinvolgente avventura, che vi farà girare la testa dall'orrore."

Come dicevamo, sono anche partiti i Saldi Estivi su GOG, con un gran numero di offerte piuttosto interessanti. Ad esempio ci sono Alien Isolation: The Collection a 12,49€ anziché 49,99, Disco Elysium: The Final Cut a 13,99€ anziché 39,99 e Horizon Zero Dawn Complete Edition a 24,99€ anziché 49,99.

Per controllare l'elenco completo dei giochi in promozione per i Saldi Estivi di GOG, vi basterà visitare questa pagina.