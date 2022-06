Just Cause: nuovo episodio in sviluppo, annuncia Square Enix

Just Cause tornerà con un nuovo episodio: lo ha rivelato Square Enix nell'ambito dell'ultimo report finanziario, sottolineando che la proprietà intellettuale continuerà a far parte del loro catalogo.

Come senz'altro ricorderete, alcune settimane fa Embracer Group ha annunciato l'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e le loro IP, ma il franchise di Just Cause è rimasto di proprietà del publisher giapponese.

"Vogliamo focalizzarci sulla creazione di nuovi titoli che assecondino la nostra strategia, inclusi progetti legati a nuove proprietà intellettuali", si legge nel documento. "La serie di Just Cause resterà una nuova proprietà intellettuale e stiamo lavorando a un nuovo episodio del franchise."

In attesa di Just Cause: Mobile, in uscita quest'anno, è dunque confermato il ritorno di Rico Rodriguez e delle meccaniche che da sempre caratterizzano Just Cause, dunque libertà assoluta e un vero e proprio parco giochi open world in cui sbizzarrirsi.

Certo, il brand avrà bisogno di un pizzico di spessore in più per spiccare, come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Just Cause 4.