Just Cause: Mobile rinviato al 2022

Just Cause: Mobile è stato rinviato: non ce la farà più a uscire nel 2021, ma bisognerà attendere fino al 2022 per poterci giocare. Per chi non lo conoscesse si tratta dell'incarnazione per iOS e Android della serie di Avalanche e Square Enix.

La ragione del rinvio è il rallentamento nello sviluppo causato dall'epidemia di COVID-19, che ha costretto gli sviluppatori a spostarsi in smart working. La lavorazione procede mene, ma c'è bisogno di più tempo per chiudere il titolo. Il team di sviluppo ha promesso aggiornamenti tramite social network nei prossimi mesi.

Just Cause: Mobile è uno sparatutto action free-to-play con modalità coop e PvP. I giocatori dovranno creare i loro personaggi e affrontarsi in match contro altri ventinove giocatori. Ci sarà anche una campagna narrativa, per tutti i fan di questo tipo di contenuti.