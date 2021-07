Nintendo Switch: ecco i giochi più venduti su eShop nei primi sei mesi del 2021

Nintendo ha pubblicato l'elenco dei trenta giochi per Nintendo Switch più venduti nei primi sei mesi del 2021 su eShop. Senza troppo stupore Monster Hunter Rise si trova in prima posizione, seguito da un'altra hit: Among Us. Terzo troviamo Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! di Konami, non arrivato in occidente ma una vera e propria hit in Giappone. Seguono Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Human: Fall Flat. Ma bando alle ciance e vediamo la classifica completa:

1. Monster Hunter Rise

2. Among Us

3. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

4. Super Mario 3D World + Bowser's Fury

5. Human: Fall Flat

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. New Pokemon Snap

8. Super Smash Bros. Ultimate

9. Minecraft

10. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

11. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

12. Zelda: Breath of the Wild

13. Animal Crossing: New Horizons

14. Overcooked! 2

15. Splatoon 2

16. Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

17. Super Mario Party

18. Rune Factory 5

19. Dragon Quest III

20. Dragon Quest XI S

21. Super Nodage Party

22. Game Builder Garage

23. Miitopia

24. Together! The Battle Cats

25. Bravely Default II

26. Pokemon Sword

27. Xenoblade Chronicles 2

28. Overcooked: Special Edition

29. SaGa Frontier Remastered

30. Little Nightmares II