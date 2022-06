PlayStation Plus, giugno 2022: spunta un nuovo bonus gratis per PS4 e PS5

È emerso un altro bonus gratis per gli abbonati a PlayStation Plus per giugno 2022 su PS4 e PS5, dedicato a Fortnite e costituito da un pacchetto di contenuti esclusivi che possono essere riscattati gratuitamente dagli abbonati al servizio.

Per festeggiare l'arrivo di Fortnite: Capitolo 3 Stagione 3, Epic Games e Sony hanno deciso di mettere a disposizione degli abbonati alcuni nuovi oggetti, che saranno scaricabili gratuitamente nelle prossime settimane, in attesa di ulteriori indicazioni. In particolare, si parla della skin speciale "Blizzard Bomber Outfit", come riportato sul blog ufficiale di PlayStation.

Il pacchetto saluta peraltro anche l'avvento del nuovo servizio Sony riorganizzato secondo i tre nuovi tier.

Fortnite: il Blizzard Bomber Outfit

Nel frattempo, è disponibile un altro bundle contenente vari oggetti esclusivi, riscattabili gratuitamente a questo indirizzo.

Vediamo dunque che oggetti troviamo all'interno del Pacchetto celebrativo PlayStation Plus:

Piccone Dente da neve

Copertura Tenuta da sci

Emoji Sorriso di ghiaccio

Stendardo

Considerando il clima attuale, risulta un po' strano vedere che il tema generale sembra essere la neve, ma accogliamo comunque positivamente queste nuove aggiunte gratuite al celebre battle royale di Epic Games.

Con l'occasione, vi ricordiamo anche i giochi gratis per PS4 e PS5 distribuiti nei PlayStation Plus di giugno 2022, ovvero God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl.