Pokémon GO, incassi a oltre 6 miliardi di dollari su iOS e Android

Pokémon GO ha totalizzato ad oggi incassi per oltre 6 miliardi di dollari sui dispositivi iOS e Android: una cifra incredibile per il mobile game sviluppato da Niantic, che ancora oggi va fortissimo.

A pochi giorni dal teaser trailer che svela l'arrivo delle Ultracreature, Pokémon GO vede dunque aggiornati i propri record mentre solo nel Regno Unito sono 1,3 milioni i giocatori ancora attivi ogni mese.

Tornando agli incassi, il grosso arriva dagli USA con 2,2 miliardi spesi dall'estate del 2016 a ora, mentre Giappone e Germania risultano rispettivamente al secondo e al terzo posto di questa classifica.

Ad ogni modo gli anni si fanno sentire, com'è normale che sia, e Pokémon GO ha registrato nel primo trimestre di quest'anno un calo del 45% delle entrate rispetto al 2021.

Detto questo, sono pochissimi i mobile game capaci finora di superare i sei miliardi di incassi: parliamo di giochi come Clash of Clan, Candy Crush Saga, PUBG Mobile e Honor of Kings.