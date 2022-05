Pokémon GO: teaser trailer svela l'arrivo delle Ultracreature

Con un teaser trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Pokémon GO, Niantic ha annunciato l'arrivo delle Ultracreature, i Pokémon extradimensionali provenienti dall'Ultramondo apparsi per la prima volta ad Alola in Pokémon Sole e Luna.

Nel teaser trailer vediamo Nihilego, nome in codice UC 01 Parasitus, un'Ultracreatura caratterizzata dall'aspetto di una gigantesca medusa e dal doppio tipo Roccia/Veleno. Nelle sequenze finali invece viene immortalato un allenatore, la cui divisa ricorda quelle dell'Ultrapattuglia, l'organizzazione che indaga sugli Ultravarchi e che in Pokémon GO potrebbero rappresentare una serie di sfidanti per scontri PvE.

L'arrivo delle Ultracreature in Pokémon GO era atteso già da tempo dai giocatori. Attualmente è in corso la Stagione di Alola nel gioco mobile, che culminerà con il GO Fest 2022 del 4 e 5 giugno, dove per l'occasione apparirà un nuovo raid boss di tier 5, che a questo punto supponiamo sarà proprio Nihilego o un'altra Ultracreatura di Sole e Luna. Per saperlo con certezza non ci resta che attendere novità ufficiali da Niantic nei prossimi giorni.