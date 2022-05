Sniper Elite 5: trailer presenta le meccaniche stealth e gli approcci non letali

A pochi giorni dal debutto nei negozi di Sniper Elite 5, Rebellion ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'arte dello stealth, parlando degli approcci furtivi e quelli non letali che sarà possibile adottare nel gioco.

Nel filmato viene spiegato che avremo più modi per affrontare il gioco. Potremo infatti avanzare ad armi spianate oppure adottare un approccio più ragionato e furtivo, avvicinandoci ai nostri bersagli senza farci scoprire, sfruttando, ad esempio, l'erba alta per non essere visti o percorsi alternativi per superare un posto di blocco ben sorvegliato.

Non manca poi la possibilità di modificare l'armamento per limitare il rumore degli spari e dunque risultare più difficili da individuare dai nemici, oppure usare munizioni non letali per mettere fuori gioco i nemici senza ucciderli. Nel video gli sviluppatori parlano addirittura di come, volendo, è possibile abbracciare completamente uno stile di gioco completamente pacifista, senza eliminare nessuno.

Sniper Elite 5 sarà disponibile dal 26 maggio per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Al lancio il gioco sarà incluso nel catalogo di Game Pass per PC e console.