PS Plus Extra e Deluxe: meno giochi del previsto? Sony accusata di aver "imbrogliato" nei conteggi

PlayStation Plus Extra e Deluxe da oggi sono disponibili in Asia permettendo agli utenti di accedere a un vasto assortimento di titoli PS5 e PS4 inclusi nell'Extra e di classici PS1, PSP e PS2 con Deluxe (l'equivalente del nostro Premium per i paesi senza streaming). Tuttavia molti utenti hanno dimostrato una certa insoddisfazione e affermano che il catalogo è meno ricco di quanto promesso da Sony, con alcuni che addirittura accusano la compagnia di aver "imbrogliato" nei conteggi, calcolando più volte lo stesso gioco qualora presenti multiple edizioni (PS4 e PS5), localizzazioni e versioni.

I primi malumori sono iniziati questa mattina quando Sony ha lanciato i nuovi abbonamenti e condiviso sul PlayStation Blog la lista completa dei giochi disponibili nel catalogo di PS Plus Extra e Deluxe in Asia. Una lista più corta del previsto e ben lontana dai 400 titoli PS4 e PS5 di Extra e le centinaia PS1, PS2 e PSP del tier Premium promessi inizialmente. Cosa che ovviamente non è passata inosservata agli utenti asiatici che hanno espresso il loro disappunto sui social.

In particolare tra le varie lamentele c'è chi accusa Sony di essere stata poco trasparente sul numero effettivo di giochi inclusi nell'Extra e Premium e di aver imbrogliato nei conteggi, calcolando più volte gli stessi giochi in base alle versioni, edizioni e localizzazioni disponibili.

Effettivamente visitando la pagina con l'elenco dei titoli di PlayStation Plus Extra e Deluxe del sito asiatico di Sony e possibile constatare come molti giochi vengono conteggiati più volte qualora siano disponibili sia su PS4 che su PS5, come ad esempio Assassin's Creed Valhalla. Lo stesso vale per i giochi classici come Ape Escape per PS1, che vengono conteggiati due volte, una per la versione PS4 e l'altra per PS5.

Detto questo, le accuse mosse dagli utenti forse sono un po' premature. Per prima cosa il sito ufficiale di PlayStation afferma che la line-up di Extra e Deluxe è solo provvisoria e verranno aggiunti altri titoli:

"Questi giochi sono ora disponibili per giocare come parte del lancio di PlayStation Plus Asia. Presto verranno aggiunti altri titoli, insieme agli elenchi di giochi in catalogo disponibili in ogni paese/regione con il lancio di PlayStation Plus".

In secondo luogo, siamo davvero sicuri che Sony abbia promesso 400 giochi con Extra e oltre 300 classici con Premium? Nel post del PlayStation Blog (sia quello italiano che quello statunitense) infatti si parla di "fino a 400 giochi" per PS5 e PS4 e "fino a 340 giochi aggiuntivi" PS3, PS1, PS2 e PSP. Quel "fino a" in tal senso fa tutta la differenza del mondo, per quanto al momento siamo molto lontani da queste cifre.

Insomma, prima di tirare le somme sarà necessario attendere il lancio di PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe nel resto del mondo e che venga annunciata la line-up completa dei titoli inclusi.