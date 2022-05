Call of Duty Modern Warfare 2: data della presentazione svelata da un indizio nel teaser trailer?

Un indizio nascosto nel teaser trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe aver indicato la data della prima presentazione ufficiale del nuovo sparatutto di Infinity Ward, che potrebbe essere fissata per l'8 giugno o l'8 luglio.

Come suggerito da nientepopodimenoché Pierpaolo Greco, osservando con attenzione il teaser trailer pubblicato oggi da Activision e aguzzando la vista a circa 0:45 è possibile notare la scritta "J-8-22" sopra un container.

Nella nomenclatura americana questa dicitura sembrerebbe suggerire l'8 giugno o l'8 luglio (la "J" potrebbe indicare "june" o "july") e supponiamo dunque che una delle due sarà proprio la data della presentazione in pompa magna di Call of Duty: Modern Warfare 2. In particolare propendiamo per la prima, considerando il ricco programma di conferenze ed eventi del prossimo mese.

La scritta J-8-22 nel teaser trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2

A rafforzare questa teoria il fatto che pochi giorni fa l'insider Ralph Valve aveva indicato proprio l'8 giugno come giorno programmato da Infinity Ward per il reveal di Call of Duty: Modern Warfare 2. Secondo i dettagli condivisi dalla gola profonda, per l'occasione verranno condivise informazioni sul nuovo engine, il multiplayer, la modalità DMZ e gli obiettivi di Infinity Ward per il futuro della serie. Non solo, sempre secondo Ralph Valve, il giorno dopo verrà presentato anche un video gameplay tratto da uno dei livelli del campagna single player. Il 9 giugno tra l'altro si svolgerà lo show di apertura del Summer Game Fest, il che rende ancor più credibile questa soffiata.

Per scoprire la verità in ogni caso non ci resta che attendere conferme ufficiali da parte di Activision.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC dal 21 ottobre. Poche ore fa un leak ha svelato le tre edizioni disponibili per il gioco e l'arrivo di una beta.