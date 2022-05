Call of Duty: Modern Warfare 2, teaser trailer con data di uscita per lo sparatutto

Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato mostrato da Infinity Ward e Activision con il primo teaser trailer ufficiale, che rivela la data di uscita del gioco: sarà disponibile a partire dal 28 ottobre su PC, PlayStation e Xbox.

Archiviati i leak degli ultimi giorni, Call of Duty: Modern Warfare 2 è dunque pronto a intraprendere l'entusiasmante percorso promozionale che lo accompagnerà da qui al lancio.

"La Task Force 141 fa il proprio atteso ritorno con una squadra internazionale di iconici veterani che comprende il capitano John Price, Simon 'Ghost' Riley, John 'Soap' MacTavish, Kyle 'Gaz' Garrick e il Colonnello Alejandro Vargas delle Forze speciali messicane", recita la sinossi del video.

Come da aspettative, il teaser non mostra il gioco in azione bensì si limita a ufficializzarne nome e artwork, accompagnandoci in una serie di inquadrature panoramiche degli scenari che troveremo in questo episodio.

Stando agli ultimi rumor, la presentazione ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2 dovrebbe svolgersi a giugno.