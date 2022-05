PS Plus: niente multiplayer online per i giochi PS1 e PSP, si è trattato di un malinteso

Al contrario di quanto emerso nella giornata di ieri, i giochi classici PS1 e PSP (ma includiamo anche quelli PS2) non avranno il multiplayer online su PS5 e PS4, perlomeno per ora.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, tutto è nato nella giornata di ieri, quando sono apparsi sul PlayStation Store asiatico i primi classici PS1 e PSP retrocompatibili con PS5 e PS4. Tali versioni includono vari extra, come salvataggi rapidi, "rewind" dell'azione, filtri e altro ancora, già note da tempo. Tuttavia in molti sono rimasti piacevolmente sorpresi nello scoprire che Worms World Party avrebbe supportato il multiplayer online, suggerendo dunque una possibile implementazione anche per altri classici PS1 e PSP, un po' come con Nintendo Switch Online.

Questo dettaglio era riportato nella descrizione della pagina del gioco, che recitava: "Accedi al fantastico "Wormpot" che ti offre oltre 1000 stili di gioco diversi. Tutte le modalità sono disponibili offline, online o una combinazione di entrambi!". Insomma non c'erano dubbi sulla veridicità dell'informazione in quanto riportata dal PlayStation Store di Sony.

Se non fosse che alcune ore dopo l'avvistamento e l'inevitabile chiacchiericcio della rete, la pagina di Worms World Party è stata modificata e ora non presenta più nessun riferimento al multiplayer online nella descrizione ufficiale e dunque è chiaro che le modalità multigiocatore saranno fruibili esclusivamente in locale.

Alcuni dei classici dell'era PS1

Insomma, a quanto pare quella precedente erano state riportate informazioni errate, supponiamo a causa di una sbadataggine di uno degli addetti alla piattaforma. Teoria rafforzata dal fatto che, come segnalato su ResetEra, la descrizione precedente era stata copiata parola per parola dalla pagina Steam di Worms World Party Remastered (che invece il multiplayer lo supporta eccome).

Considerando questa svista del PlayStation Store e il fatto che tutti i classici al momento supportano solo il multigiocatore in locale, possiamo affermare con una certa sicurezza che i giochi PS1, PSP e PS2 non includeranno il multiplayer online tra le loro funzionalità aggiuntive. Perlomeno per il momento.

Come abbiamo visto alcuni giochi integreranno i Trofei se gli sviluppatori decideranno di supportarli, dunque mai dire mai.