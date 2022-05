PlayStation Plus: video mostra le nuove funzionalità dei giochi PS1 e PSP

Manca ancora un mese al lancio di PlayStation Plus Extra e Premium in Italia con annesso catalogo di giochi per PS1 e PSP, ma in compenso possiamo allietare l'attesa grazie a questo video che mostra le nuove funzionalità aggiuntive per i giochi classici emulati su PS5 e PS4.

Il filmato è stato realizzato dalla redazione di MP1st e utilizza come esempio l'indimenticabile Oddworld: Abe's Oddysee, uno dei titoli già in vendita separatamente sul PlayStation Store asiatico, mercato in cui Extra e Premium debutteranno domani, 24 maggio.

Nella prima parte del filmato possiamo vedere le varie opzioni per il formato video, che includono Native Resolution, 1:1, 4:3 per 16:10, 4:3 per 16:9, Square Pixels e Wide Zoom. Quest'ultima allarga l'immagine per adattarla all'intero schermo, con tutti i pro e i contro del caso. Successivamente vengono mostrati i tre filtri grafici Default, Classic Retro (che applica un effetto CRT) e Modern.

Come già noto poi è possibile richiamare un menu apposito per salvare la partita e caricare rapidamente un salvataggio in qualsiasi momento. In particolare i caricamenti sono istantanei e possono essere sfruttati anche per evitare i tempi di attesa dall'avvio dell'applicazione fino all'arrivo nel menu principale. Rimanendo in tema, è possibile caricare i salvataggi dei giochi classici sul cloud.

Ultima, ma non per importanza, la funzione "rewind" per riavvolgere il tempo di alcuni secondi e, nel caso di Oddworld, risparmiare ad Abe un'orribile morte.

Quelle riportate qui sopra in linea di massima dovrebbero essere tutte le funzionalità extra disponibili per tutti i giochi PS1 e PSP in arrivo con il debutto di PlayStation Plus ed Extra. Sappiamo però che in alcuni casi potrebbero esserci altri elementi aggiuntivi particolarmente invitanti, come risoluzione e framerate maggiori, il supporto ai trofei e a quanto pare anche il multiplayer online.