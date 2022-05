Gears: sviluppatori cercano staff per il motion capture, iniziano i lavori sul sesto capitolo?

The Coalition, uno dei team degli Xbox Game Studios, sta cercando personale per la gestione del motion capture, legata al franchise di Gears of War. Sembra quindi che il team sia al lavoro o stia per iniziare i lavori su un nuovo capitolo di Gears: potrebbe essere il sesto?

Non c'è una menzione specifica per "Gears 6" ovviamente, visto che i nomi dei giochi non vengono mai indicati in queste inserzioni di lavoro, se il videogame non è già stato ufficialmente annunciato. Sappiamo però che a dicembre 2021 il team era alla ricerca di un live design director, sempre per Gears of War. In quel caso, si cercava una persona che "desse forma e guidasse l'esperienza PvP e PvE live dei giochi futuri".

La protagonista di Gears 5 si muove sul ghiaccio

L'unica certezza è che The Coalition sta lavorando a un nuovo Gears. Chiaramente queste posizioni di lavoro non sono dedicate alla remaster dei vecchi giochi di cui si vocifera. Gears 6 (o qualsiasi sarà il suo nome) sembrerebbe comunque essere nelle primissime fasi di sviluppo.

Inoltre, in passato si era affermato che il team è al lavoro su più progetti e che prima di un nuovo Gears ci sarebbe stato spazio per una nuova IP. Come sempre, parliamo di rumor, quindi non è detto che sarà così.