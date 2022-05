PS Plus: alcuni giochi PS1 e PSP avranno il multiplayer online, prezzi e dettagli sugli extra

Con il lancio ormai imminente dei nuovi abbonamenti Extra e Premium del PlayStation Plus in Asia, sono apparsi sul PlayStation Store alcuni dei giochi PS1 e PSP che saranno inclusi nel catalogo del tier più costoso, svelando così nuovi dettagli sulle funzioni e gli extra per PS4 e PS5. Tra questi a quanto pare c'è anche il multiplayer online, un po' come per i classici di Nintendo Switch Online.

Come segnalato sui social, nel PlayStation Store asiatico sono stati aggiunti alcuni giochi PS1 e PSP, ovvero Worms World Party (PS1), Worms Armageddon (PS1), nonché Oddworld: Abe's Oddysee (PS1) e Ridge Racer 2 (PSP) che non erano presenti nell'elenco condiviso da Sony la scorsa settimana. I prezzi per l'acquisto, nel caso non vogliate abbonarvi a PS Plus Premium, si aggirano tra i 4 e i 9 euro.

Come già confermato in precedenza da Sony, alcuni dei titoli classici presenteranno degli extra, come salvataggi rapidi e una nuova interfaccia. Tuttavia è particolarmente interessante il caso di Worms: World Party in quanto sembrerebbe includere, tra le varie funzioni aggiuntive, anche la possibilità di giocare in multiplayer online, un extra su cui Sony finora non si era pronunciata e che speriamo venga esteso anche ad altri classici. La descrizione del PlayStation Store infatti recita:

"Accedi al fantastico "Wormpot" che ti offre oltre 1000 stili di gioco diversi. Tutte le modalità sono disponibili offline, online o una combinazione di entrambi!"

Alcuni classici dell'era PS1

Per quanto riguarda le altre funzionalità extra, a seconda del gioco sarà possibile effettuare in qualsiasi momento un salvataggio rapido e riavvolgere il tempo, sono presenti vari filtri (Default, Retro Classic e Modern), salvataggi cloud, nonché la possibilità di scegliere se giocare con il ratio 1:1 originale, 4:3, 16:9 o "wide stretched" (che spalma l'immagine a schermo intero, con tutti i pro e i contro del caso).

Ricordiamo inoltre che alcuni giochi PS1 e PSP potrebbero presentare framerate e risoluzione maggiori, supporto ai Trofei (come nel caso di Syphon Filther) e altro ancora.

Infine, qualora abbiate acquistato un gioco classico in passato, potrete riscattarlo gratuitamente su PS4 e PS5 quando verrà reso retrocompatibile, anche senza abbonamento al PlayStation Plus.

Che ne pensate, gli extra dei giochi PS1 e PSP su PS5 e PS4 vi interessano? E se sì, vi abbonerete appositamente a PS Plus Premium per giocarli o li acquisterete separatamente? Fatecelo sapere nei commenti.