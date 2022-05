PS5 e PS4: i giochi PS1 e PSP acquistati in passato saranno gratis anche senza PS Plus Premium

Sony ha svelato un importante novità per gli amanti dei retrogame: tutti i giochi PSP e PS1 che avete acquistato in passato in versione digitale tramite il PlayStation Store potranno essere scaricati e giocati gratuitamente su PS5 e PS4 quando verranno inclusi nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium senza dover sottoscrivere un abbonamento al servizio. In poche parole, i giochi PS1 e PSP già acquistati verranno resi retrocompatibili con PS5 e PS4.

La conferma è arrivata in concomitanza con l'annuncio del nuovo e abbondante elenco parziale dei giochi inclusi con i tier Extra e Premium del PlayStation Plus.

Finora i giochi PS1 e PSP acquistati in digitale non erano fruibili su PS5 e PS4 (ad eccezione di remaster e versioni ad hoc) ma solo su PS3 e PSP. La novità dunque è che quando questi titoli verranno integrati nel nuovo abbonamento, chi li ha acquistati in precedenza potrà scaricarli sulla propria PS5 o PS4 gratuitamente, dunque senza sottoscrivere alcun abbonamento.

"I giocatori che in precedenza hanno acquistato le versioni digitali di alcuni giochi della generazione originale di PlayStation e PSP non dovranno effettuare altri acquisti o iscriversi a PlayStation Plus per giocare a questi titoli su PS4 o PS5. Quando questi titoli saranno disponibili su PS4 e PS5, i giocatori potranno accedere al PlayStation Store e scaricare una versione per console senza costi aggiuntivi, se possiedono già la versione digitale del gioco. Alcuni titoli saranno disponibili anche per l'acquisto singolo", recita il PlayStation Blog.

Alcune vecchi glorie dell'epoca PS1

Di conseguenza supponiamo che i classici PS1 e PSP saranno disponibili all'acquisto separatamente su PlayStation Store e non solo inclusi nel catalogo di PS Plus Extra e Premium. Ma per saperne di più, dovremo attendere ulteriori notizie ufficiali.