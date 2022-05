Ubisoft+ arriverà anche su PS5 e PS4 con oltre 100 giochi, è ufficiale

Ubisoft ha annunciato che Ubisoft+ è in dirittura d'arrivo anche su PS5 e PS4. Il servizio della compagnia francese include oltre 100 giochi, incluse le ultime novità, nonché pacchetti aggiuntivi e premi vari.

L'annuncio è arrivato tramite un post su sito ufficiale di Ubisoft, in cui viene confermato l'approdo del servizio ad abbonamento anche su PS5 e PS4, oltre che su PC, Google Stadia, Amazon Luna e piattaforme Xbox. Al momento tuttavia non è stata ancora indicata una data per il lancio di Ubisoft+ sulle console di Sony. Per chi non lo conoscesse, Ubisoft+ è un servizio che consente di scaricare tutti i titoli del publisher sin dal day one al costo di 14,99€ al mese per l'abbonamento.

Precisiamo che questo abbonamento non deve essere confuso con Ubisoft+ Classic, una selezione di 27 titoli Ubisoft inclusi con gli abbonamenti a PlayStation Plus Extra e Premium senza costi aggiuntivi e in arrivo già questo mese.

Insomma, la giornata odierna si sta rivelando ricca di novità interessanti per i giocatori PlayStation, dopo l'annuncio della corposa lista dei titoli inclusi con i tier Extra e Premium del PlayStation Plus, le novità sui giochi mensili e le prove a tempo e l'aggiunta della retrocompatibilità per i giochi PSP e PS1 su PS5 e PS4.