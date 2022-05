Ubisoft+ Classics compreso gratis in PlayStation Plus Extra e Premium (aggiornata)

Tra le informazioni emerse in questi minuti sul nuovo abbonamento Sony è emerso anche il fatto che Ubisoft+ Classics sarà compreso gratuitamente all'interno dell'abbonamento a PlayStation Plus Extra e Premium.

Aggiornamento: Tramite un post sul suo sito ufficiale, Ubisoft ha svelato che il catalogo di Ubisoft+ Classic crescerà nel tempo fino a includere 50 giochi entro la fine del 2022. Inoltre, la compagnia francese ha annunciato che anche Ubisoft+ è in arrivo su PS5 e PS4.

Segue la notizia originale:

Come rivelato oggi, forse in anticipo rispetto ai programmi di Ubisoft visto che non si sapeva nulla di questo tipo di servizio, a partire dal 24 maggio 2022 verrà lanciato il catalogo Ubisoft+ Classics, ovvero una sorta di sottoscrizione a parte che consente di accedere a un ampio catalogo di giochi più o meno classici da parte di Ubisoft e questo sarà compreso all'interno di PlayStation Plus Extra e Premium senza costi aggiuntivi.

Tra i primi esempi di questo catalogo ci sono i giochi Ubisoft che sono stati riportati nel primo elenco di titoli disponibili per gli abbonati al nuovo PlayStation Plus, ma non solo:

Assassin's Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

In generale non sono giochi recentissimi, a parte il caso di Assassin's Creed Valhalla, ma si tratta solo di una prima lista a cui verranno poi aggiunti ulteriori titoli. Ne sapremo di più, tra l'altro, quando il servizio Ubisoft+ Classics verrà ufficialmente annunciato da Ubisoft.