Xbox Series X su Microsoft Store in vendita domani 17 maggio, orario e come acquistarla

Xbox Series X sarà in vendita presso il portale Microsoft Store domani, martedì 17 maggio 2022 alle ore 18:00. Come di consueto supponiamo che le scorte saranno limitate, dunque vi suggeriamo di tenervi pronti all'acquisto non appena la console sarà disponibile.

Potrete acquistare Xbox Series X presso il Microsoft Store a questo indirizzo. Volendo al momento dell'ordine potrete includere anche un secondo controller wireless o un modello Elite (varie colorazioni disponibili). Come accennato in apertura la vendita inizierà alle 18:00 in punto di domani, segnatevelo sul calendario.

Xbox Series X

Xbox Series X è la più potente tra le console di casa Microsoft di nuova generazione e monta un processore AMD Zen 2 custom da 3,8 GHz e GPU AMD con architettura RDNA 2, in grado di sprigionare 12 TFLOPS di potenza e un velocissimo SSD M.2. NVMe da 1 TB. Questa console, a differenza di Xbox Series S, include anche il lettore ottico.

Insieme alla console nella confezione troviamo tutti i cavi necessari per l'alimentazione, per collegare la console al TV o al monitor (HDMI 2.1) e un controller Xbox. Ricordiamo anche che tramite Xbox Series X potete usare Xbox Game Pass (console o Ultimate), il servizio ad abbonamento di Microsoft che permette di accedere a un ricco di catalogo di giochi in continua espansione, che includono, tra gli altri, Halo Infinite e Forza Horizon 5, due delle esclusive di maggior successo di Xbox Game Studios del 2021.