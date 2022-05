Lenovo Legion Serie 7: allo Spazio Lenovo ci saranno anche le campionesse del team Gozen di G2 Esports

Per il lancio della Serie 7 dei laptop Legion, Lenovo ha pensato in grande. Sabato 21 maggio a partire dalle 12 infatti, presso lo Spazio Lenovo non ci saremo solo noi di Multiplayer.it, ma anche (e soprattutto) le campionesse di Valorant di Gozen, uno dei team europei di G2 Esports che proprio con il brand gaming Lenovo Legion collabora da tempo.

Ecco il trailer:

Presso lo Spazio Lenovo, che vi ricordiamo essere a Milano in Corso Matteotti 10, si terrà una vera e propria festa con tanti ospiti e tutti i fan che vorranno partecipare. L'evento, infatti, è aperto a tutti, è completamente gratuito, ma, per ragioni di sicurezza, verrà data priorità a chi si è prenotato: per questo motivo consigliamo di iscrivervi a questo indirizzo per prenotare un posto e poter scegliere le attività da svolgere.

Ci saranno Francesco , Alessio , Giordana e Pierpaolo che terranno alto il vessillo di Multiplayer.it, ma ci saranno anche le ragazze della squadra Gozen, uno dei team professionistici di Valorant più interessanti del panorama europeo. A Milano saranno presenti Julia "juliano" Kiran, Petra "Petra" Stoker, Michaela "mimi" Lintrup che sfideranno tutti coloro che avranno sufficiente coraggio in intensi 1v1 su Valorant.

Il Gozen team di G2 Esports

Oltre a loro ci saranno, ovviamente, i nuovi PC Lenovo Legion 7. Se non avete letto le caratteristiche di queste "bestie" vi lasciamo con qualche informazione in più sui top di gamma Lenovo Legion 7i e 7 e anche sui nuovi modelli ultrasottili Lenovo Legion Slim 7 e 7i.

Verrete a sfidare le ragazze di Gozen?