Lenovo Legion Slim 7 e 7i: caratteristiche e prezzi dei nuovi modelli ultrasottili per gamer e creator

Ma il modello Slim che ci interessa fa parte di un'altra serie, come da titolo, e si rivolge ai giocatori oltre che ai creator. Il nuovo Lenovo Legion Slim 7, in arrivo sia con CPU AMD che Intel, gode di tutte le migliorie al design già viste nel nuovo Lenovo Legion 7 appena annunciato : ottimizzazione delle dimensioni, uso di pasta termica phase change e riduzione dello spessore delle lame delle ventole. Allo stesso tempo però il portatile, a causa del volume dello chassis che risulta non solo più sottile ma anche leggermente più piccolo di quello del fratello maggiore, rinuncia ai nuovi processori Intel Core HX da 8 P-Core e 8 E-Core, e si accontenta di opzioni di fascia media per quanto riguarda la GPU. Inoltre utilizza un raffreddamento leggermente diverso che, più esteso del 29% rispetto a quello della serie precedente, è pensato per garantire una dissipazione efficace nonostante lo spessore ridotto.

L'altro modello nuovo è lo Slim 7 Pro X, con opzioni sia AMD che Intel, che monta sempre uno schermo da 14 pollici 16:10, risoluzione 3K e 120 Hz di refresh. Il tutto potenziato da GPU NVIDIA e Creation Engine NVIDIA per i creator che si misurano con le nuove frontiere dello sviluppo. L'ultima novità infine, è lo Slim 9i, primo laptop a emissioni carboniche zero con coperchio rivestito in vetro, touchpad più grande del 50%, cornici ultrasottili, OLED 4K, OLED 2.8K a 90 Hz e smart chip dedicato all'intelligenza artificiale.

Lenovo ha aggiornato l'intera linea Legion Slim con i processori AMD e Intel di nuova generazione, un nuovo design e qualche altra novità. Si parte dalle opzioni business, con il refresh del Lenovo Slim e tre modelli tra cui il Lenovo Slim 7i, equipaggiato con CPU Intel (da qui la "i" dopo il numero), che ha come opzione di punta per lo schermo un pannello OLED da 14 pollici con 2.8k di risoluzione e 90 Hz di refresh.

Lenovo Legion Slim 7 e 7i

Il Lenovo Legion Slim 7 è più sottile, ma offre comunque opzioni di alto livello per la CPU e di buon livello per la GPU

Il Lenovo Legion Slim 7 è la versione più sottile e di qualche millimetro anche più compatta del Lenovo Legion 7 con il quale condivide design, schermo da 16 pollici con formato 16:10 e i nuovi processori Intel e AMD di ultima generazione. Simile, quindi, anche se le dimensioni ridotte comportano qualche compromesso. Vengono infatti meno le opzioni top di gamma Intel per l'hardware e scivola via anche un pizzico del lusso che troviamo nei modelli della serie principale, ma si tratta di una scelta voluta in funzione di prezzi inferiori per un dispositivo che guarda a un pubblico ampio, più attento alla portabilità che al frame rate massimo.

Sia chiaro, nonostante le dimensioni più contenute parliamo comunque di un desktop replacement equipaggiato con batteria da 99,9 Wh e che risulta più facile da trasportare e da utilizzare in mobilità grazie a un peso di circa 2 Kg e uno chassis che nel punto più sottile scende a 16,9 millimetri, contro i 19,4 del Lenovo Legion 7. Davvero pochi per un dispositivo di questo genere che prevede comunque configurazioni di fascia alta.

I punti di forza del Lenovo Legion Slim 7 sono lo spessore e l'opzione con pannello Mini-LED

Spariscono le nuove opzioni Intel Core 12900HX da 8 P-core (freschissime di annuncio), e resta la gamma AMD Ryzen 6000 HX, forte di temperature inferiori, e non mancano opzioni per la GPU in grado di dare soddisfazioni sia ai creator che ai giocatori, almeno in 1080p e 1440p. Tra le opzioni di punta per la grafica discreta troviamo infatti la NVIDIA GeForce RTX 3070 da 100 W di TGP oppure l'AMD Radeon 6800S con 80 W di TDP da affiancare a una gamma di pannelli più ampia di quella dei Lenovo Legion 7. Tra le opzioni dello schermo troviamo infatti gli stessi pannelli 2560 x 1600 fino a 240 Hz di refresh, con gamma sRGB del 100% combinata con 500 nit di luminanza, e un'opzione Mini-LED, solo con CPU Intel, che combina un refresh di 165 Hz con una gamma DCI-P3 del 100% e ben 1250 nit di luminanza.

Scheda tecnica Lenovo Legion Slim 7 e 7i 2022