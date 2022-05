Lenovo Legion 7 e 7i: caratteristiche e prezzi dei nuovi top di gamma per giocatori e creator

In questi anni la serie Lenovo Legion, nata per i giocatori ma sempre più vicina alle esigenze di creator e professionisti in generale, ci ha regalato grandi soddisfazioni grazie a un design eccellente che ha restituito risultati sorprendenti sia con i processori mobile Intel spinti quasi al massimo sia, e in misura ancora maggiore, con i processori AMD, forti di un'efficienza che ha cambiato le carte in tavola nel mondo dei portatili ad alte prestazioni. Parliamo infatti di un rapporto tra potenza, consumi e rumorosità fino a qualche anno fa inimmaginabile per laptop equipaggiati con CPU di fascia alta e GPU discreta in grado di far girare i titoli di ultima generazione con le impostazioni grafiche al massimo.

Non sorprende quindi che le caratteristiche dei laptop Lenovo Legion 7 del 2022, in arrivo entro l'estate e forti anche di un design in buona parte rinnovato, includano, al pari di quanto visto con i Lenovo Legion 5 presentati al CES 2022, i nuovi processori AMD Ryzen 6000, l'evoluzione con architettura Zen 3+ a 6 nanometri della serie precedente. Si parla quindi di alta efficienza, di frequenze più elevate e di memorie DDR5 per processori che raggiungono temperature notevoli ma, in combinazione con una buona dissipazione e con le nuove GPU, riescono a garantire anche performance in gioco discrete persino in modalità silenziosa. Certo, il salto prestazionale rispetto alla serie precedente è contenuto, ma le basi sono solide e garantiscono un equilibrio eccellente. Proprio sulle prestazioni, invece, si basa l'appeal dei nuovi processori Intel.

Le CPU Intel Core di dodicesima generazione lavorano a temperature e consumi non troppo diversi dal passato, ma l'adozione di una nuova architettura ha elevato notevolmente la potenza bruta di CPU mobile che arrivano a 6 P-core e 8 E-core con i modelli della serie H e fino a 8-P core e 16 P-core con la nuova serie Intel Core HX appena annunciata, per un totale di 16 core e 24 thread che sono davvero tanti per un dispositivo portatile.

Parliamo di un incremento netto nelle prestazioni in produttività e anche di performance più elevate per i giochi che sfruttano l'architettura Alder Lake come Total War: Warhammer III. Non sono poi da escludere miglioramenti in termini di rumorosità e temperature anche per i modelli Intel. Questo grazie ai continui miglioramenti alla dissipazione che comprendono il nuovo Lenovo AI Engine addestrato gioco per gioco, in modo da bilanciare GPU e CPU nel miglior modo possibile a seconda delle esigenze di ogni titolo specifico.