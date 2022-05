PlayStation Plus, il calo degli abbonati non preoccupa Sony: ecco perché

PlayStation Plus ha subito un calo degli abbonati, ma a quanto pare Sony non è preoccupata dai numeri del servizio e per bocca del CFO Hikori Totoki ha spiegato il perché.

Attualmente PlayStation Plus conta 47,4 milioni di abbonati, in lieve calo rispeto al 2021, ma secondo Totoki la cosa è dovuta anche alla mormalizzazione delle abitudini rispetto ai periodi di quarantena, quando si passava praticamente tutto il tempo in casa.

"Il tempo di gioco totale è calato su base annuale, ma fra gennaio e febbraio 2021 la domanda non era forte come l'anno precedente", ha spiegato il CFO di Sony. "Il trend durante la quarantena è stato un fattore temporaneo, ma anche al termine di quel periodo il livello di coinvolgimento si è mantenuto alto."

"Dunque nel medio termine non vedo motivi di preoccupazione legati a PlayStation Plus, e sono anzi sicuro che questi alti livelli di coinvolgimento continueranno nei prossimi mesi", anche per via dei nuovi piani in abbonamento in arrivo a giugno.

"A partire da giugno cominceremo il rinnovamento di PS Plus in maniera strutturata e ci piacerebbe osservare una crescita stabile della piattaforma grazie al supporto degli utenti. Vorrei che anche voi nutriste grandi aspettative nei confronti di questo cambiamento."