PlayStation Plus a 47,4 milioni di abbonati, in lieve calo rispetto al 2021

Tra i dati finanziari rilasciati da Sony in queste ore c'è anche quello relativo agli abbonati al servizio PlayStation Plus, che conta al momento 47,4 milioni di abbonati, facendo dunque registrare un lieve calo rispetto ai dati relativi al 2021.

Alla fine dell'anno fiscale precedente, a marzo 2021, gli abbonati registrati su PlayStation Plus erano 47,6 milioni, dunque si registra un calo di circa 200.000 utenti. Ovviamente si tratta di una quantità lieve rispetto al conteggio totale, ma che indica un'inversione di tendenza per quanto riguarda l'andamento del servizio, che si ritrova a regredire invece di espandersi come fatto in precedenza.

Allo stesso modo, calano anche gli utenti attivi mensili a PlayStation Plus: secondo i dati relativi alla conclusione del trimestre fiscale a marzo 2022, i MAU su Plus sono 106 milioni, mentre nell'anno fiscale precedente erano stati 109 milioni, dunque una flessione in linea con il calo di abbonati complessivo.

A questo punto resta da vedere l'impatto che potrà avere la rivoluzione del nuovo PlayStation Plus in arrivo a giugno 2022, con l'introduzione dei nuovi tier Essential, Extra e Premium e i nuovi prezzi previsti con bonus annessi. Insieme a un eventuale incremento nella produzione di PS5, la modifica dovrebbe avere effetti positivi.

D'altra parte, Sony si aspetta un incremento significativo degli introiti da vendite e network business di un +34% nel corso del nuovo anno fiscale, grazie soprattutto all'incremento nella vendita di console e giochi third party. Questa mattina è stato riportato anche il dato aggiornato relativo alle vendite di PS5.