PlayStation Plus, abbonati oltre i 47 milioni nel Q2 2021

Stando agli ultimi dati comunicati da Sony per la chiusura del Q2 dell'anno fiscale 2021, gli abbonati al suo servizio PlayStation Plus hanno raggiunto quota 47,2 milioni, facendo segnare una crescita rispetto al quarto fiscale precedente, in cui si erano fermati a 46,3 milioni. In aumento anche rispetto al Q2 2020, in cui erano stati registrati 45,9 milioni di abbonati.

Negli ultimi anni il numero di abbonati a PlayStation Plus era cresciuto quasi costantemente, per registrare una frenata proprio nel Q1 2021, quando dai 47,6 milioni del Q4 2020 erano calati a 46,3 milioni. Ora il dato è tornato a salire e immaginiamo che non si arresterà certo nel Q3, il periodo natalizio, dove di solito si fanno i numeri migliori dell'anno.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento di Sony che consente di giocare online con i titoli della console e di usufruire di alcune feature esclusive, come i giochi regalati tutti i mesi. Proprio in queste ore siamo in attesa che vengano annunciati i giochi di novembre 2021, comunque sia già emersi da una fuga di notizie.