PlayStation Plus: 3 giochi gratis extra a novembre, saranno titoli PS VR

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che a novembre i giocatori PlayStation Plus potranno scaricare tre giochi gratis extra (quindi oltre ai classici titoli inclusi nell'abbonamento). Si tratterà di giochi per PlayStation VR, ma per il momento non è chiaro di quali si tratti.

Sony ha annunciato la cosa tramite PS Blog, spiegando che è una iniziativa legata al quinto anniversario di PlayStation VR. Più informazioni sui giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus saranno svelati "nelle prossime settimane".

Per il momento, Sony ha indicato una serie di classifiche dei giochi VR più giocati. Prima di tutto, vediamo la classifica mondiale dei giochi PS VR più giocati:



Rec Room Beat Saber PlayStation VR Worlds The Elder Scrolls V: Skyrim VR Resident Evil 7 biohazard

Beat Saber

Ora, vediamo le classifiche divise per regione dei giochi PS VR più giocati:

Europa : Rec Room, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR, Resident Evil 7 biohazard

: Rec Room, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR, Resident Evil 7 biohazard Nord America : Rec Room, Beat Saber, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Job Simulator, Firewall: Zero Hour

: Rec Room, Beat Saber, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Job Simulator, Firewall: Zero Hour Giappone: Resident Evil 7 biohazard, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, Gran Turismo Sport

Diteci, quali di questi avete giocato?

Rimanendo in tema PlayStation: trailer presenta 23 giochi PS5 e PS4 come dei cibi, per un "pranzo senza limiti".