System Shock diventerà una serie live-action esclusiva di Binge

Binge, una piattaforma di streaming a tema videoludico in arrivo il prossimo anno, ha aggiunto alla propria lista di produzioni una serie TV live-action basata sul remake di System Shock, il gioco di Nightdive Studios attualmente in sviluppo.

L'originale System Shock portava i giocatori nella stazione Citadel nell'anno 2072. Lì, un hacker senza nome si risveglia dal coma e deve scontrarsi con robot e cyborg killer, mutanti e una IA malevola di nome SHODAN che cerca di ottenere il controllo della Terra. Kick e Kuperman saranno produttori esecutivi, mentre Ungar, Chief Content Officer di Binge, sarà produttore.

System Shock: SHODAN, l'IA del gioco

"Ho sempre creduto che un adattamento live action di System Shock sarebbe stato il mezzo perfetto per raccontare la storia straziante della stazione Citadel e della sua IA ribelle che sottopone l'equipaggio a un orrore inimmaginabile", ha affermato Kick. "Siamo molto entusiasti di vedere il talentuoso team di Binge portare System Shock in vita in modi terribilmente reali e nuovi".

"System Shock è un franchise iconico adorato dai giocatori per più di due decenni e una serie che ha contribuito a ridefinire ciò che significava giocare un FPS", ha detto Ungar, Chief Content Officer di Binge. "Siamo entusiasti di dare il giusto valore al franchise - e al genere - portando System Shock in vita. Preparatevi per SHODAN".

Binge adatterà anche la saga Driver di Ubisoft. Al pari di System Shock, sarà un contenuto esclusivo di Binge. Ecco i dettagli sulla piattaforma.