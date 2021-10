Metroid Dread: trailer con le citazioni della stampa italiana ci ricorda che è un gran gioco

Nintendo ha pubblicato il classico trailer con le citazioni della stampa, in questo caso italiana, per ricordarci che Metroid Dread per Nintendo Switch è un gran gioco. Tra le varie frasi riprese nel filmato, ne troverete anche una tratta dalla recensione scritta da Vincenzo Lettera.

Il filmato è anche una buona occasione per vedere qualche sequenza di gameplay, che magari può tornare utile a chi non abbia ancora deciso se acquistare o meno il gioco.

Metroid Dread è l'ultimo capitolo della serie 2D di Metroid e vede in azione una Samus particolarmente carismatica e agguerrita. Se volete fare un breve ripasso dell'intera serie, Nintendo nei giorni scorsi ha pubblicato un video riepilogativo davvero ben fatto che può fare al caso vostro.

Per il resto vi ricordiamo che Metroid Dread è già disponibile e che è un titolo esclusivo per Nintendo Switch.