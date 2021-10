Final Fantasy 14 attualmente ha 24 milioni di giocatori

Durante il Mediatour per promuovere l'espansione Endwalker, il director e producer Naoki Yoshida ha svelato che attualmente Final Fantasy 14 conta la bellezza di 24 milioni di giocatori. Non male dopo undici anni di presenza sul mercato. Si tratta di una base utenti davvero ragguardevole.

Yoshida ha anche svelato che si tratta del Final Fantasy che ha prodotto più profitti di sempre. Non fatichiamo a crederlo, visti questi numeri. Ad aprile 2021 Square Enix aveva parlato di 22 milioni di giocatori, cifra evidentemente cresciuta nei mesi successivi fino ai 24 milioni di oggi. Per questo si sono creati fenomeni di congestione dei server e la compagnia è dovuta correre ai ripari in diverse occasioni.

Stando a Yoshida, Square Enix sta lavorando per supportare la crescente base utenti di Final Fantasy 14, che rischia di esplodere con il lancio di Endwalker. Per questo si stanno aggiungendo dei nuovi server, nella speranza di contenere l'entusiasmo dei paganti.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 14 è disponibile per PS4, PS5 e PC. Final Fantasy XIV: Endwalker sarà lanciato il 23 novembre 2021. Chi lo prenoterà otterrà l'accesso ai nuovi contenuti il 19 novembre 2021.