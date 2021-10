Tales of Arise: il trailer con le citazioni della stampa

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tales of Arise, dedicato alle citazioni della stampa internazionale, naturalmente tutte quelle più positive con il gioco. Il filmato mostra anche delle sequenze di gameplay, che non fanno mai male, anche perché parliamo di un'opera di pregevole fattura che brilla nel panorama attuale dei giochi di ruolo giapponesi. Lo trovate in testa alla notizia.

Per il resto vi ricordiamo che Tales of Arise è disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Tales of Arise in cui il prode Christian Colli ha scritto:

La serie Bandai Namco aveva proprio bisogno di qualche anno di pausa per rigenerarsi e capire come tendere a nuovi orizzonti. Temevamo che la volontà di rivolgersi a un pubblico più vasto avrebbe potuto snaturare un marchio molto amato per le sue caratteristiche estremamente nipponiche, ma in realtà Tales of Arise ha mosso i primi passi verso il futuro con cautela: è probabilmente il Tales più maturo e significativo nella lunga storia della serie, ma anche il più bilanciato, intuitivo e spettacolare sul fronte del gameplay. Nonostante qualche sbavatura che tradisce il retaggio della scorsa generazione, non ci sono dubbi: Tales of Arise è un acquisto obbligato se amate questa serie e i JRPG in generale.