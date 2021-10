Star Wars: un nuovo gioco sarà annunciato il 14 dicembre? Disney lo suggerisce

Disney potrebbe aver svelato che il 14 dicembre vi sarà un annuncio di un nuovo gioco di Star Wars. L'informazione arriva dalla pagina ufficiale dedicata alla promozione Bring Home the Bounty, dove vengono anticipati gli annunci in arrivo dedicati a vari prodotti di Star Wars.

Come potete vedere voi stessi nell'immagine qui sotto, in data 14 dicembre 2021 l'immagine è un controller da gioco. Pare quindi che sia in arrivo l'annuncio di un prodotto videoludico a tema Star Wars, ma non sappiamo se si tratti di grande AAA o di un piccolo prodotto "secondario".

Star Wars: gli annunci in arrivo

Riguardo ai progetti noti, sappiamo che BioWare deve pubblicare una nuova espansione di Star Wars The Old Republic, quest'anno. Si tratta del decimo anniversario dell'MMO. Inoltre, sappiamo che il classico gioco di ruolo Knights of the Old Republic arriverà su Nintendo Switch quest'anno (da non confondere con il remake di KOTOR in sviluppo presso Aspyr per PC e PS5). È quindi possibile che si tratti di uno di questi.

Ovviamente, esiste la possibilità che sia un prodotto ancora non annunciato, come il rumoreggiato gioco di Quantic Dream, che pare essere più action di quanto si pensi. Potrebbe essere tutto o nulla: per ora non abbiamo altre informazioni. Non ci resta che attendere il 14 dicembre.