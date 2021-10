ACER Predator Orion 7000 con processori Intel Alder Lake-S e altre novità gaming targate ACER

Con un evento a sfondo ambientalista, che ha visto anche la presentazione di nuovi prodotti con rivestimento anti microbi e laptop riciclati della serie Vero, ACER ha presentato il nuovo desktop ACER Predator ORION 7000 che monterà processori Alder Lake-S, la nuova serie Intel in arrivo a breve con supporto per memorie DDR5, interfaccia PCIe 5.0 e architettura ibrida, con core ad alta efficienza e core ad alte prestazioni combinati in un'unica CPU.

Il nuovo ACER Predator ORION 7000, in arrivo con Windows 11 a inizio 2022, fa un passo indietro nella numerazione ma cambia strada rispetto alla serie ORION 9000, qui la nostra recensione, non torna certo indietro in quanto a design o dotazione. Si torna per prima cosa a un design squadrato che fa largo uso di vetro temprato, non solo paratia sinistra che offre una vista sull'interno ma anche sul frontale. Questo, però, si sporge dalla struttura principale e mette in bella mostra due ventole ARGB con 12 LED ciascuna in corrispondenza di due feritoie tonde, dello stesso diametro delle ventole, che sono molto simili a due postbruciatori da jet militare.

Le ventole dell'ACER Predator ORION 7000 in bella vista a fare da protagoniste del frontale in vetro temperato

Il risultato è un desktop meno aggressivo ma più elegante, almeno rispetto a quelli delle serie precedenti, che potrà montare il top dei nuovi processori Intel Alder Lake-S, capitanati da un modello da 16 core e 24 thread che promette un balzo prestazionale elevato, e il top delle GPU in circolazioni, almeno in quanto a capacità complessive, con la NVIDIA GeForce RTX 3090 come opzione di punta. Si parla inoltre di fino a 64 GB di memoria DDR5 da 4000 MHz e di fino a 2 TB di storage SSD PCIe 5.0, con due slot aggiuntivi per aumentare ulteriormente lo spazio di archiviazione, per un sistema pensato per accontentare i giocatori più esigenti ma anche chi ai videogiochi affianca grafica o esigenze professionali.

L'ACER Predator GD711 è un proiettore 4K ad altissimo refresh

Come contorno, inoltre, sono stati presentati il proiettore a LED ACER Predator GD711, in arrivo a dicembre per 1499 euro, che guarda al gaming con refresh fino a 240 Hz in Full HD, risoluzione massima 4K, 4000 lumen, VRR e HDR, arrivando a poter proiettare un'immagine da 300 pollici di diagonale, benché la dimensione consigliata per godere della massima qualità sia quella dei 74 pollici (2 metri). Per chi invece preferisce l'illuminazione a lampada c'è l'ACER Predator GD712, in arrivo a 1399 euro, che mantiene comunque una luminanza elevata con 3600 lumen. Infine, per chi non può rinunciare, alla buona vecchia scrivania, c'è la ACER Predator Gaming Desk, in arrivo sempre a dicembre a 229 euro, che può reggere fino a 120 kg di peso e al di sotto della superficie da 55 pollici include una struttura dedicata agli storage e un sistema integrato per la gestione dei cavi.

Scheda tecnica ACER Predator ORION 7000



Processore: fino all'Intel Core i9 di dodicesima generazione (Alder Lake-S)

fino all'Intel Core i9 di dodicesima generazione (Alder Lake-S) GPU: fino alla NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB

fino alla NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB Memoria: RAM DDR5 fino a 64 GB 4000 MHZ

RAM DDR5 fino a 64 GB 4000 MHZ Storage: SATA e SSD NVMe fino a 2 TB PCIe 5.0

SATA e SSD NVMe fino a 2 TB PCIe 5.0 Raffreddamento: AIO per il processore, 2x ventole frontali FrostBlade 2.0 ARGB con 12 LED, ventola ARGB posteriore

AIO per il processore, 2x ventole frontali FrostBlade 2.0 ARGB con 12 LED, ventola ARGB posteriore Porte: USB 3.2 gen 2 (2x2 da 2 Gbps incluso)

USB 3.2 gen 2 (2x2 da 2 Gbps incluso) Connettività: Ethernet Intel Killer E3100 2.5G e Intel Wi-Fi 6E AX211

Ethernet Intel Killer E3100 2.5G e Intel Wi-Fi 6E AX211 Uscita: inizio 2022

inizio 2022 Prezzo: a partire da 2199 euro