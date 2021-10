La casa di carta 5: Netflix pubblica il teaser trailer, la data di uscita si avvicina

Netflix ha pubblicato il teaser trailer de La casa di carta 5, l'ultima stagione della serie TV dedicata alla banda di rapinatori di banche. La data di uscita si avvicina: lo show sarà disponibile sulla piattaforma di streaming il 3 dicembre 2021. Potete vedere il filmato qui sopra.

Ecco la descrizione ufficiale de La casa di carte 5 condivisa da Netflix: "La banda è chiusa nella Banca di Spagna da più di 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il loro momento più buio è arrivato dopo aver perso uno di loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che nulla possa andare storto, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli che hanno affrontato: l'esercito. La fine della più grande rapina della storia si avvicina, e quella che è iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra".

"Quando abbiamo iniziato a scrivere la Parte 5 nel bel mezzo della pandemia, abbiamo capito che dovevamo cambiare ciò che ci si aspettava dalla stagione e abbiamo usato ogni strumento possibile per creare la sensazione di un finale di stagione o di serie nel primo volume", ha detto in precedenza il creatore della serie Alex Pina. "Abbiamo deciso di lavorare in un genere estremamente aggressivo, mettendo alle corde la banda. Nel secondo volume, ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso i loro sentimenti che ci collega direttamente alla loro partenza".

