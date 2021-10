ACER ConceptD 7 SpatialLabs Edition con schermo 3D stereoscopico e hardware top di gamma

Durante l'evento online next@acer di oggi si è parlato di novità gaming ma anche di sostenibilità, con la nuova lineup di laptop e periferiche ACER Vero con materiali riciclati, e di 3D stereoscopico, integrato nell'avveniristico schermo del laptop per creator e professionisti ACER ConceptD 7 SpatialLabs Edition.

La particolarità principale dell'avanzato laptop ACER è lo schermo4K, con HDRI e certificazione Pantone, in grado di riprodurre con effetto tridimensionale gli oggetti digitali tridimensionali grazie a un modulo per il 3D stereoscopico. Ed è una tecnologia che garantisce il supporto per la maggior parte dei formati di file 3D, Maya, Fusion 360, Rhinoceros, Zbrush e zSpace in modo sposarsi con la tecnologia SpatialLabs che può essere usata per scopi educativi, esperienze cinematografiche, lavoro ingegneristico, creazione grafica e anche videogiochi.

Il modulo 3D stereoscopico dell'ACER ConceptD 7 SpatialLabs Edition permette alle immagini di "emergere" dallo schermo

Essendo pensato per il rendering il peculiare portatile ACER, già mostrato a maggio in forma di prototipo e in arrivo a dicembre con un prezzo prevedibilmente alto che partirà da 3,599 euro, prevede configurazioni potenti includendo come opzioni fino fino all'Intel Core i7-11800H, fino alla NVIDIA GeForce RTX 3080 in versione mobile, fino a 64 GB di memoria DDR4 e fino a 2 TB di storage SSD Nvme PCIe 3.0. Non manca inoltre di doppia porta Thunderbolt 4 e di Windows 11 Pro preinstallato, con tutti i vantaggi del caso in ambito professionale.

Scheda tecnica ACER ConceptD 7 SpatialLabs Edition