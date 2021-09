Star Wars Knights of The Old Republic Remake: trailer di annuncio per PS5 al PlayStation Showcase

Questa sera abbiamo finalmente visto l'evento dedicato a PS5 e PS4 di Sony, estremamente atteso da tutti i giocatori e ampiamente "pubblicizzato" da leak, rumor e voci di corridoio. Andiamo però al sodo; PlayStation Showcase si è aperto con Star Wars Knights of The Old Republic Remake di Lucasfilm e Aspyr. Ecco il trailer.

Il trailer ci mostra un Sith e ci dice che il gioco arriverà su PS5. Si tratta quindi di un gioco solo next-gen esclusivo per la piattaforma PlayStation, in ambito console. Arriverà però anche su PC. Purtroppo il trailer non ci mostra praticamente nulla del gioco, ma l'annuncio è una conferma che molti attendevano da tempo e che siamo certi farà felici i fan di Star Wars Knights of The Old Republic.

Diteci, cosa ne pensate di Star Wars Knights of The Old Republic Remake? La scelta di Sony di aprire l'evento con questo gioco vi ha convinto, oppure credete avrebbe dovuto scegliere qualcosa di diverso?