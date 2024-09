Il remake di Star Wars KOTOR rispunta in una dichiarazione dell'editore che lo definisce "in arrivo"

Non tutti i progetti videoludici vanno a buon fine (anzi, sono molti più quelli cancellati) e alle volte certi prodotti non vengono propriamente messi da parte ma spariscono e finiscono nel dimenticatoio. A volte, però, ritornano. Un esempio è il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic ( Star Wars KOTOR se preferite) di Saber Interactive.

Le parole di Saber Interactive

L'informazione proviene da un comunicato stampa di Saber Interactive. La compagnia ha ricevuto degli investimenti e nel mezzo della sua dichiarazione ha scritto: "Saber Interactive è uno dei principali sviluppatori indipendenti di giochi per tutte le principali piattaforme, basati su IP originali e su licenza, tra cui titoli di successo come Warhammer 40.000: Space Marine 2, World War Z, SnowRunner, Expeditions: A MudRunner Game, Insurgency: Sandstorm, e un'entusiasmante serie di titoli in uscita, tra cui Star Wars: Knights of the Old Republic, Jurassic Park: Survival, Toxic Commando di John Carpenter, A Quiet Place: The Road Ahead, RoadCraft, Tempest Rising e molti altri. Con oltre 3.000 dipendenti, Saber gestisce 13 studi situati in Europa occidentale e orientale, negli Stati Uniti e in Sud America."

Ovviamente la parte che attira più l'occhio è Star Wars: Knights of the Old Republic. Difficile dire però se sia veramente un suggerimento per il fatto che il gioco sia pronto a tornare, oppure se l'editore abbia deciso di inserire il nome nella lista poiché ha un certo impatto in qualità di videogioco basata su una grande saga. Speriamo di ricevere presto informazioni più precise... magari al tanto chiacchierato State of Play?