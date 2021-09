Project Eve torna a mostrarsi in un video gameplay al PlayStation Showcase

Project Eve è tornato a mostrarsi in un nuovo video gameplay in occasione del PlayStation Showcase: si tratta di un interessante action game sviluppato dal team coreano Shift Up, in arrivo su PS5 ma ancora senza una data di uscita precisa.

Intanto, possiamo vederlo in azione in questo nuovo trailer che mostra diverse sezioni di gameplay: a quanto pare si tratta di un action game in terza persona molto veloce e dinamico, caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica ma eclettica, che mischia insieme diverse suggestioni.

Project Eve mostra peraltro un versante tecnico veramente notevole, con una grafica che si presenta decisamente "next gen" e una particolare velocità nell'azione, possibile grazie ai nuovi hardware. Per quanto ne sapevamo fino a poco tempo fa, il gioco dovrebbe arrivare su PS5 e Xbox Series X|S, anche se non sappiamo precisamente a questo punto se vi sia un'esclusiva negli accordi con Sony per la propria piattaforma.

Project Eve era stato presentato inizialmente per PC, PS4 e Xbox One, ma sembra piuttosto chiaro che lo sviluppo si sia spostato su piattaforme next gen, considerando il livello raggiunto dalla grafica, a meno che non si tratti di un cross gen con versioni differenti previste per le due generazioni.

In Project Eve, la protagonista esplora varie ambientazioni in terza persona e lotta contro mostri tecnologici e biologici di varia entità, come possiamo vedere in questo video.