Forspoken mostrato in video al PlayStation Showcase, con periodo d'uscita

In occasione del PlayStation Showcase, Square Enix ha mostrato in video Forspoken, action fantasy attesissimo della line up di PS5. Ha svelato anche il periodo d'uscita: primavera 2022, ossia molto prima di quanto si potesse pensare dal primo materiale mostrato.

Il trailer, che trovate in testa alla notizia, introduce anche alla storia del gioco:

Trasportata misteriosamente dalla città di New York, Frey Holland si ritrova intrappolata nella meravigliosa e crudele terra di Athia, con un bracciale senziente magico al suo braccio. Il suo nuovo e cinico compagno, "Cuff", aiuta Frey a muoversi nelle vaste terre di Athia.

In cerca di un modo di tornare a casa, Frey combatterà contro creature mostruose, affronterà il potente Tantas e scoprirà segreti che risveglieranno qualcosa di molto più profondo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Forspoken è stato annunciato per PS5 e PC. Precedentemente era conosciuto come Project Athia.

Il gioco è stato scritto da Gary Whitta (Rogue One), Amy Hennig (serie Uncharted), Allison Rymer e Tod Stashwick. Le ambientazioni principali saranno due: New York City e Athia. La colonna sonora sarà curata da Bear McCreary (God of War) e Garry Schyman (Bioshock).