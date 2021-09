Alan Wake Remastered: data di uscita nel nuovo trailer PS4 e PS5 del PlayStation Showcase

L'evento PlayStation Showcase di Sony è in onda e la compagnia giapponese sta condividendo un trailer dopo l'altro. Ora è il turno di Alan Wake Remastered: ecco il trailer mostrato durante la presentazione, con data di uscita: 5 ottobre 2021.

Alan Wake Remastered arriverà per la prima volta su PlayStation (e ritornerà su Xbox e PC). In questo gioco d'azione in terza persona dalle tinte horror interpretiamo uno scrittore che cerca la moglie scomparsa. Il trailer ci permette di vedere varie scene di gameplay, ben noto ai fan.

Diteci, cosa ne pensate di Alan Wake Remastered? Il trailer vi è piaciuto? Oppure avreste voluto vedere qualcosa di diverso? Vi ricordiamo anche che questa sera abbiamo anche avuto modo di vedere questi altri giochi: