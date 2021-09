Rainbow Six: Extraction, nuovo trailer al PlayStation Showcase 2021

Rainbow Six: Extraction è stato mostrato con un nuovo trailer durante il PlayStation Showcase 2021. Il video si focalizza ancora una volta sulla storia all base del nuovo titolo Ubisoft, in uscita a gennaio 2022.

Dopo il trailer del gameplay di Rainbow Six: Extraction del mese scorso, la casa francese ha dunque voluto ribadire gli elementi di base di questo nuovo sparatutto cooperativo con gli alieni, in cui i tradizionali Operatori avranno a che fare con minacce decisamente inedite.

Sviluppato da un nuovo team di Ubisoft Montreal, il gioco ci vedrà infatti affrontare orde di alieni che hanno invaso il pianeta, organizzando sortite per ripulire zone conquistate in precedenza dagli extraterrestri.

Parliamo insomma di uno spin-off che va ad arricchire l'universo di Rainbow Six con variazioni sul tema sorprendenti, e con una componente co-op parecchio marcata, il cui motto è "nessuno verrà lasciato indietro."